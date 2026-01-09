Det-Tronics acquisisce Optronics

Det-Tronics , leader mondiale nei sistemi di sicurezza antincendio e antigas, ha acquisito Optronics, azienda norvegese specializzata in tecnologie di rilevamento ottico dei gas. Det-Tronics è un'azienda del gruppo Spectrum Safety Solutions, con sede a Stamford, Connecticut. Fondata nel 2018, Optronics è leader tecnologico nel rilevamento ottico dei gas grazie a soluzioni e prodotti alti di fascia destinati alle applicazioni nei settori energetico, marittimo e industriale. Optronics vanta una solida tradizione di innovazione basata sull'offerta di prodotti all'avanguardia e di soluzioni specializzate ai propri clienti ( www.optronics-technology.com ).

"La strategia di Det-Tronics si basa su crescita, innovazione e qualità".

