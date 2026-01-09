Giornale di Brescia
Business Wire

Det-Tronics acquisisce Optronics

Det-Tronics , leader mondiale nei sistemi di sicurezza antincendio e antigas, ha acquisito Optronics, azienda norvegese specializzata in tecnologie di rilevamento ottico dei gas. Det-Tronics è un'azienda del gruppo Spectrum Safety Solutions, con sede a Stamford, Connecticut. Fondata nel 2018, Optronics è leader tecnologico nel rilevamento ottico dei gas grazie a soluzioni e prodotti alti di fascia destinati alle applicazioni nei settori energetico, marittimo e industriale. Optronics vanta una solida tradizione di innovazione basata sull'offerta di prodotti all'avanguardia e di soluzioni specializzate ai propri clienti ( www.optronics-technology.com ).

"La strategia di Det-Tronics si basa su crescita, innovazione e qualità".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

John D. Paquette
john.paquette@spectrum-safety.com
651-343-2176



