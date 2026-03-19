Deskpro ora disponibile sull'AWS European Sovereign Cloud

Oggi, Deskpro , fornitore della piattaforma sicura di help desk basata sull'AI, ha annunciato di essere un partner per AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l'Europa che si avvale di robusti controlli tecnici garanzie di sovranità e protezioni legali per rispondere alle esigenze dei governi e delle aziende europee.

Diventare un partner di AWS European Sovereign Cloud rafforza la capacità di Deskpro di supportare i clienti che implementano ambienti all'interno dell'AWS European Sovereign Cloud, e consolida il suo impegno a sostenere le organizzazioni per le quali la residenza e la governance dei dati, nonché la conformità normativa, sono aspetti indiscutibili.

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Stephanie Floyd

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