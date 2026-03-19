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Deskpro ora disponibile sull'AWS European Sovereign Cloud

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Oggi, Deskpro , fornitore della piattaforma sicura di help desk basata sull'AI, ha annunciato di essere un partner per AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l'Europa che si avvale di robusti controlli tecnici garanzie di sovranità e protezioni legali per rispondere alle esigenze dei governi e delle aziende europee.

Diventare un partner di AWS European Sovereign Cloud rafforza la capacità di Deskpro di supportare i clienti che implementano ambienti all'interno dell'AWS European Sovereign Cloud, e consolida il suo impegno a sostenere le organizzazioni per le quali la residenza e la governance dei dati, nonché la conformità normativa, sono aspetti indiscutibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Stephanie Floyd
Bhava Communications per Deskpro
deskpro@bhavacom.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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