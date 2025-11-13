Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Deskpro lancia una nuova soluzione di help desk privato con supporto dell'AI privato destinata alle organizzazioni con requisiti severi in termini di sicurezza, conformità e sovranità dei dati

AA

Oggi Deskpro , fornitore della piattaforma AI di help desk, ha annunciato il lancio di Deskpro Private, che per la prima volta rende disponibili le funzionalità di help desk AI anche per i settori caratterizzati da rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. La nuova piattaforma offre un'implementazione privata flessibile grazie a cui le aziende possono gestire il proprio help desk AI in modo integrato rispetto al loro AWS Virtual Private Cloud (VPC), al data center aziendale in loco o al cloud sovrano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Stephanie Floyd
Bhava Communications per Deskpro
deskpro@bhavacom.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario