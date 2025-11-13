Deskpro lancia una nuova soluzione di help desk privato con supporto dell'AI privato destinata alle organizzazioni con requisiti severi in termini di sicurezza, conformità e sovranità dei dati

Oggi Deskpro , fornitore della piattaforma AI di help desk, ha annunciato il lancio di Deskpro Private, che per la prima volta rende disponibili le funzionalità di help desk AI anche per i settori caratterizzati da rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. La nuova piattaforma offre un'implementazione privata flessibile grazie a cui le aziende possono gestire il proprio help desk AI in modo integrato rispetto al loro AWS Virtual Private Cloud (VPC), al data center aziendale in loco o al cloud sovrano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112882261/it/

Contatto con i media

Stephanie Floyd

Bhava Communications per Deskpro

deskpro@bhavacom.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire