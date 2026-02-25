Giornale di Brescia
Decarbonizzazione industriale: Calderion, WenCo e Terravent investono in Graforce per promuovere la diffusione a livello mondiale della pirolisi al plasma

Annunciata la chiusura di un round di finanziamento strategico a due cifre in milioni di euro, destinato alla berlinese Graforce GmbH, da parte del consorzio degli investitori, formato da Calderion (Audacia), il fondo industriale-tecnologico parigino specializzato nei combustibili di prossima generazione, da Terravent, sviluppatore di infrastrutture, e dal family office WenCo.

Obiettivo dell'investimento è la diffusione su scala industriale della tecnologia proprietaria di pirolisi al plasma targata Graforce, per rispondere alla crescente domanda globale di soluzioni per la rimozione di idrogeno, di syngas e di carbonio, economiche e a basse emissioni di carbonio compatibili con le infrastrutture industriali già in essere.

Un'alternativa rivoluzionaria ai processi convenzionali

La tecnologia di Graforce punta a sostituire i processi tradizionali caratterizzati da un'intensità elevata di CO₂ come la reazione di reforming con vapore e la gassificazione classica.

