Decagon annuncia un pilota commerciale con Deutsche Telekom e un investimento strategico da parte di T.Capital per aumentare la crescita aziendale

WEB SUMMIT 2025 – Decagon , il leader nella fornitura di agenti AI di conversazione per esperienze clienti personalizzate, oggi ha annunciato un pilota commerciale con il fornitore globale di telecomunicazioni Deutsche Telekom , oltre a un investimento strategico da parte di T.Capital , la divisione di venture capital aziendale di Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom è il più grande fornitore al mondo di telecomunicazioni per ricavi e serve centinaia di milioni di clienti di telefonia mobile in tutto il mondo. T.Capital offre capitale strategico alle fasi da iniziali a finali ad aziende che hanno sinergie con la società madre Deutsche Telekom.

“La potente AI di Decagon aiuta le aziende a fornire un'esperienza clienti eccezionale”, ha dichiarato Jonathan Abrahamson, Direttore della divisione informatica e prodotti presso Deutsche Telekom.

CONTATTO PER I MEDIA
Decagon: Emilie Cole emilie.cole@decagon.ai
Deutsche Telekom: Verena Fulde verena.fulde@telekom.de
T.Capital: Karine Peters karine.peters@dtcp.capital
