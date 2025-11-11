Decagon annuncia un pilota commerciale con Deutsche Telekom e un investimento strategico da parte di T.Capital per aumentare la crescita aziendale
WEB SUMMIT 2025 – Decagon , il leader nella fornitura di agenti AI di conversazione per esperienze clienti personalizzate, oggi ha annunciato un pilota commerciale con il fornitore globale di telecomunicazioni Deutsche Telekom , oltre a un investimento strategico da parte di T.Capital , la divisione di venture capital aziendale di Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom è il più grande fornitore al mondo di telecomunicazioni per ricavi e serve centinaia di milioni di clienti di telefonia mobile in tutto il mondo. T.Capital offre capitale strategico alle fasi da iniziali a finali ad aziende che hanno sinergie con la società madre Deutsche Telekom.
“La potente AI di Decagon aiuta le aziende a fornire un'esperienza clienti eccezionale”, ha dichiarato Jonathan Abrahamson, Direttore della divisione informatica e prodotti presso Deutsche Telekom.
