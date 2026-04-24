Debutta Gamma Waves: giocare oggi il gioco di domani
Gamma Waves, una società di investimento in capitale permanente, con l'ambizione di creare una piattaforma innovativa dedicata allo sport, debutta oggi. Basata ad Amsterdam, l'azienda è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, allo scopo di creare nuovo valore in:
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Gamma Waves Partners launched today, here is the team, including founders, Andrea Agnelli, Rocco Benetton and Giorgio Chiellini, along with Chief Investment Officer, Kyang Yung
- Sport IPs (proprietà intellettuali) : risorse in settori di grande interesse a livello globale, come pallacanestro, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., con portata e credibilità uniche;
- Sports Tech : prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano ad ampliarsi perché, da soli, non hanno gli incentivi e la distribuzione sufficienti per affermarsi assieme alle IP.
Gamma Waves mira a colmare questo divario creando una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech.
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GAMMA WAVES PARTNERS B.V.
Prinsengracht 769
1017 JZ Amsterdam, Paesi Bassi
T +31 (0)20 787 1313
www.gammawavespartners.com
Registro commerciale n. 99164272
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