Debutta Gamma Waves: giocare oggi il gioco di domani

Gamma Waves, una società di investimento in capitale permanente, con l'ambizione di creare una piattaforma innovativa dedicata allo sport, debutta oggi. Basata ad Amsterdam, l'azienda è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, allo scopo di creare nuovo valore in:

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260424213397/it/

Gamma Waves Partners launched today, here is the team, including founders, Andrea Agnelli, Rocco Benetton and Giorgio Chiellini, along with Chief Investment Officer, Kyang Yung

Sport IPs (proprietà intellettuali) : risorse in settori di grande interesse a livello globale, come pallacanestro, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., con portata e credibilità uniche;

: risorse in settori di grande interesse a livello globale, come pallacanestro, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., con portata e credibilità uniche; Sports Tech : prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano ad ampliarsi perché, da soli, non hanno gli incentivi e la distribuzione sufficienti per affermarsi assieme alle IP.

Gamma Waves mira a colmare questo divario creando una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260424213397/it/

GAMMA WAVES PARTNERS B.V.

Prinsengracht 769

1017 JZ Amsterdam, Paesi Bassi

T +31 (0)20 787 1313

www.gammawavespartners.com

Registro commerciale n. 99164272





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire