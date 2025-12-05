Giornale di Brescia
DE034, un ADC bispecifico concesso in licenza da Biocytogen a IDEAYA, ottiene l’autorizzazione FDA per IND

Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) oggi ha annunciato che il suo partner IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), azienda specializzata nell’oncologia di precisione, ha ricevuto l’autorizzazione della U.S. Food and Drug Administration (FDA) riguardante la domanda relativa a nuovo farmaco sperimentale (IND) per l’avvio di uno studio clinico di fase 1 su IDE034, un potenziale coniugato farmaco-anticorpo (ADC) bispecifico B7H3/PTK7 “first-in-class”. IDEAYA prevede di avviare il reclutamento dei pazienti nel primo trimestre del 2026, valutando inizialmente pazienti affetti da tumori solidi noti per esprimere B7H3 e PTK7, inclusi tumori del polmone, del colon-retto, della testa e del collo oltre a tumori ovarici/ginecologici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti Biocytogen
Piattaforme e risorse per lo sviluppo di anticorpi: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

