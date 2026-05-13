De' Longhi Group - Crescita del 6,6% a tassi di cambio costanti e utile netto in accelerazione: risultati solidi che confermano le aspettative

ricavi pari a 777,7 milioni di euro, un aumento del 3% (+6.6% a tassi di cambio costanti);

EBITDA rettificato 2 di 125,9 milioni di euro, pari al 16,2% dei ricavi (15,4% nel primo trimestre 2025);

di 125,9 milioni di euro, pari al 16,2% dei ricavi (15,4% nel primo trimestre 2025); utile netto (di pertinenza del Gruppo) di 61,7 milioni di euro, pari al 7,9% dei ricavi e fino a 7,5% rispetto all'anno precedente;

posizione finanziaria netta alla fine di marzo 2026 di 720,5 milioni di euro.

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