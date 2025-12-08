Giornale di Brescia
Dati su sonrotoclax presentati all’ASH 2025 confermano il potenziale fondamentale nelle neoplasie a cellule B

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un’azienda operante nel settore oncologico a livello globale, oggi ha annunciato che alla 67esima edizione del Congresso Annuale della American Society of Hematology (ASH) tenutosi a Orlando, Florida sono stati presentati nuovi dati su sonrotoclax, un inibitore BCL2 di nuova generazione in fase di sperimentazione, che mostrano un significativo beneficio clinico sia in monoterapia sia in combinazione nelle neoplasie a cellule B. Le cinque presentazioni hanno evidenziato risposte durature in pazienti fortemente pretrattati affetti da linfoma mantellare (MCL) recidivante/refrattario (R/R) e ulteriori studi hanno mostrato tassi profondi, rapidi e sostenuti di malattia minima residua non rilevabile (uMRD) con combinazioni a base di sonrotoclax in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (CLL) non precedentemente trattata, sottolineando il potenziale fondamentale di questo farmaco.

