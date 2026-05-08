Datavault AI annuncia che il CdA ha richiesto alla dirigenza un piano completo per lo spin-out della divisione Acoustic Sciences in una società indipendente quotata in Borsa con distribuzione dei dividendi

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Società") (NASDAQ:DVLT), pioniere tecnologico nel settore delle licenze che punta a ridefinire la valutazione dei dati, la monetizzazione e la sicurezza delle esperienze sul Web 3.0, oggi annuncia che il team dirigenziale ha dato il via alla valutazione di un potenziale spin-out con distribuzione di dividendi della divisione Acoustic Sciences, che comprende le attività ADIO®, WiSA®, Event Citadel™ e API Media, in una nuova società indipendente quotata in Borsa che dovrebbe assumere la denominazione di "API Media".

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