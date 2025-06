Datavault AI adotterà il supercalcolo guidato dall'IA per l'innovazione nel settore dei biocarburanti

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), in prima linea nell'esperienza dei dati dell'IA, nella valutazione e nella monetizzazione, è pronta a sviluppare un sistema di apprendimento automatico multimodale basato sull'IA a sostegno dell'ottimizzazione dei raccolti per i biocarburanti. L'iniziativa si concentra sull'aumento dell'efficienza del metabolismo degli acidi grassi nella Brassica napus (colza) usando modellazioni computazionali ad alte prestazioni a sostegno dell'obiettivo dell'EPA di sostituire fino a 140.000 barrili di petrolio greggio al giorno con biocarburanti. Gli aspetti di questo lavoro verranno realizzati in collaborazione con i partner di ricerca di Datavault AI della Direzione Informatica e di Scienze dei Dati del Brookhaven National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

