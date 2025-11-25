Datassential presenta Global Launches e amplia l'intelligence sui menù globali

Datassential, la piattaforma leader mondiale nell'intelligence su cibi e bevande, annuncia il lancio di Global Launches, un'estesa soluzione di monitoraggio dei menù che propone una visione unificata sulle nuove proposte alimentari e sulle promozioni a tempo limitato (LTO) in tutti i più importanti mercati internazionali.

Ora Global Launches tiene traccia delle nuove proposte nei menù di centinaia di catene di ristorazione nei mercati dell'Europa, dell'America Latina e dell'Asia-Pacifico. Basata sul solido sistema di monitoraggio dei menù già disponibile negli Stati Uniti e in Canada, questa espansione offre al settore una panoramica totale sulle nuove proposte culinarie e sui nuovi LTO in tutto il mondo, con una visibilità mai raggiunta prima su come tendenze e sapori si manifestano e si evolvono nei mercati globali per adattarsi alle preferenze regionali.

"L'innovazione non riguarda un mercato per volta, ma è globale, continuativa e incredibilmente veloce", ha dichiarato Jim Emling, CEO di Datassential. "Grazie a Global Launches ora i clienti dispongono di un'unica fonte affidabile per scoprire le nuove proposte lanciate a livello mondiale, le modalità di localizzazione dei concept e le aree in cui emergono le grandi opportunità future".

Global Launches offre a produttori, distributori e operatori del comparto dei cibi e delle bevande una panoramica sulla presentazione delle nuove voci di menù nei diversi mercati, evidenziando novità regionali, monitorando l'andamento mensile, confrontando prezzi e stagionalità, sottolineando l'innovazione a livello di catena ristorativa e raccogliendo fonti di ispirazione da centinaia di brand, il tutto da un'unica soluzione.

Global Launches aiuta a rispondere a domande come:

Quali sono le variazioni regionali nei sapori come tartufo, arancio yuzu o miele piccante?

Questo mese, quali sono le catene di ristorazione in America Latina più attive nell'innovazione dei menù?

In quale periodo Starbucks South Korea propone il maggior numero di LTO?

In ciascun paese, quali sono le categorie di LTO preminenti nei McDonald's?

Quali voci di menù stagionali vengono nuovamente proposte nel Regno Unito quest'anno?

Le descrizioni dei menù sono multilingue e vengono riportate sia lingua originale che in inglese, mentre la ricerca multilingue per parole chiave evidenzia come si presentano ingredienti e sapori nei diversi mercati, per garantire un accesso più veloce alle novità proposte a livello globale.

I dati storici sui lanci aiutano gli utenti a identificare le tendenze stagionali, a correlare sapori e tempistiche e a pianificare le nuove proposte in modo strategico. Con migliaia di voci di menù già monitorate, e centinaia di altre aggiunte ogni mese, ora è semplicissimo tenere traccia delle più recenti innovazioni nelle principali catene di ristorazione a livello mondiale.

A partire da un'unica interfaccia intuitiva, Global Launches presenta sia dati a livello internazionale utilizzabili per l'espansione, sia dati granulari a livello nazionale per la concorrenza locale.

Informazioni su Datassential

Datassential è il partner per i dati e l'intelligence a cui si affida con fiducia il comparto del cibo e delle bevande e che, dal 2001, aiuta i brand a prendere decisioni più fondate. Con il lancio di Datassential One l'azienda ha riunito in un'unica piattaforma i suoi strumenti più potenti, dai trend nel settore dei menù e dai dati sui consumatori fino all'intelligence sulle vendite e alle valutazioni sui social.

Oltre il 90% dei colossi della ristorazione, come Starbucks, General Mills, Land O' Lakes, Pepsi, Burger King e Target, si affida a Datassential per rimanere all'avanguardia.

