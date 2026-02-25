Darktrace rinnova il suo programma di gestione dei viaggi grazie a Navan

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale di gestione dei viaggi e delle spese aziendali, oggi annuncia di essere stata selezionata per modernizzare il programma globale di viaggi di Darktrace , leader internazionale nell'AI per la cibersicurezza.

"In un contesto di espansione accelerata da parte di Darktrace, la collaborazione diretta è fondamentale", è il commento di David Smith, Chief People Officer presso Darktrace. "L'inventario e l'esperienza utente di Navan garantiranno ai nostri team e clienti la possibilità di connettersi in tutta semplicità e, al contempo, consentiranno all'azienda di conservare il controllo finanziario".

La britannica Darktrace, specializzata nella sicurezza IT e in piena espansione, era alla ricerca di un partner per consolidare le operazioni legate ai viaggi, ridurne il carico amministrativo e migliorare l'esperienza di prenotazione da parte dei collaboratori.

