Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Darktrace rinnova il suo programma di gestione dei viaggi grazie a Navan

AA

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale di gestione dei viaggi e delle spese aziendali, oggi annuncia di essere stata selezionata per modernizzare il programma globale di viaggi di Darktrace , leader internazionale nell'AI per la cibersicurezza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260225933200/it/

Darktrace Selects Navan to Modernise Travel Program

Darktrace Selects Navan to Modernise Travel Program

"In un contesto di espansione accelerata da parte di Darktrace, la collaborazione diretta è fondamentale", è il commento di David Smith, Chief People Officer presso Darktrace. "L'inventario e l'esperienza utente di Navan garantiranno ai nostri team e clienti la possibilità di connettersi in tutta semplicità e, al contempo, consentiranno all'azienda di conservare il controllo finanziario".

La britannica Darktrace, specializzata nella sicurezza IT e in piena espansione, era alla ricerca di un partner per consolidare le operazioni legate ai viaggi, ridurne il carico amministrativo e migliorare l'esperienza di prenotazione da parte dei collaboratori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ufficio stampa Navan
press@navan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario