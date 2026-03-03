Dalton Maag lancia un modello di licenza dei caratteri tipografici radicalmente semplificato
Dalton Maag, lo studio di progettazione tipografica indipendente, oggi ha lanciato una profonda ristrutturazione della sua struttura di licenza dei caratteri tipografici per la vendita al dettaglio, consolidando i diritti complessi in quattro tipi di licenze. Il nuovo modello mira a eliminare l'"ansia da licenza" per i creativi e le aziende sostituendo restrizioni rigide e tecniche con permessi ampi e generosi.
Per molti anni, il settore dei caratteri tipografici è stato definito da complicate pratiche di bundling e da trappole legali. Che una licenza sia troppo dettagliata, obbligando gli acquirenti a prendere troppe piccole decisioni o decisioni troppo restrittive, bloccando l'utilizzo ragionevole, il risultato è lo stesso: ostacoli che impediscono piuttosto che favorire la creatività e la comunicazione.
