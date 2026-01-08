Giornale di Brescia
Daiichi Sankyo e GENESIS Pharma sottoscrivono un accordo esclusivo per la commercializzazione di VANFLYTA® nell'Europa centrale e orientale

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) e GENESIS Pharma hanno sottoscritto un accordo esclusivo di licenza e fornitura per la distribuzione e la commercializzazione di VANFLYTA ® (quizartinib) in 13 mercati nell'Europa centrale e orientale per il trattamento di pazienti adulti a cui è stata diagnosticata recentemente una leucemia mieloide acuta (AML) con mutazione FLT3 -ITD positiva.

Ai sensi dell'accordo, Daiichi Sankyo sarà responsabile della produzione e della fornitura di VANFLYTA, mentre GENESIS Pharma sarà a capo di affari medici, accesso al mercato e iniziative di commercializzazione in Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Simone Jendsch-Dowé
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Simone.Jendsch-Dowe@daiichisankyo.com
+49 (89) 78080 (ufficio)

Natalia Karahaliou
GENESIS Pharma
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605



