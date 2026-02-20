Dagli echi di Jiangnan alla risonanza globale – Il Gala della Festa di Primavera dell’Opera Yue di Zhejiang Satellite TV ricrea l’eleganza orientale

Nel secondo giorno del Capodanno cinese, in coincidenza con il 120° anniversario della nascita dell’Opera Yue, “Yue Rhyme Chinese New Year — 2026 Yue Opera Spring Festival Gala” è andato in onda come previsto. Il gala ha riunito i massimi maestri dell’opera cinese, cantanti affermati e appassionati di Opera Yue provenienti da tutto il mondo, presentando un banchetto artistico che ha unito eredità classica, fusione tra generi ed espressione tecnologica, mostrando al mondo le infinite possibilità delle arti tradizionali orientali nel contesto contemporaneo.

La conduttrice virtuale di Zhejiang Satellite TV, Gu Xiaoyu, è apparsa insieme al primo conduttore robotico dell’emittente, Lan Xiaotian, creando un “palcoscenico cyber” capace di trascendere la realtà. Oltre una dozzina di tecniche tradizionali dell’opera sono state riportate in vita in ambientazioni digitali, offrendo al pubblico globale uno spettacolo visivamente futuristico.

Il gala ha inoltre messo in luce un viaggio culturale che attraversa monti e mari. Gli artisti che nel 1959 si recarono nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang per sostenere l’opera locale sono stati invitati all’evento. Hanno partecipato all’esecuzione congiunta del brano operistico “Chasing the Wind” e condiviso le proprie esperienze personali. Questa preziosa e “potente storia di connessione culturale tra regioni” ha dipinto un quadro toccante dei legami culturali tra contesti diversi, trasmettendo al pubblico internazionale lo spirito inclusivo che costituisce il cuore della cultura cinese.

La campagna globale “Searching for Lin Meimei”, lanciata in occasione del 100° anniversario della nascita di Wang Wenjuan, ha attirato partecipanti da numerosi Paesi. Il gala ha inoltre ricevuto gli auguri di Capodanno da appassionati di Opera Yue negli Stati Uniti, in Ungheria, Austria, Francia, Canada, Singapore e in molte altre nazioni, dimostrando la vitalità dell’Opera Yue attraverso spettacoli in Europa, la promozione di “The Butterfly Lovers” in Nuova Zelanda e l’istituzione di un sistema di insegnamento formale a Ottawa, in Canada.

Il Gala della Festa di Primavera dell’Opera Yue di Zhejiang Satellite TV non solo ha rafforzato gli elementi distintivi culturali di “Zhejiang pittoresca”, ma ha anche rappresentato una vivida pratica di “trasformazione creativa e sviluppo innovativo della cultura tradizionale cinese”. Esso offre un distintivo “modello Zhejiang” per promuovere la cultura cinese oltre i confini nazionali.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218730045/it/

Company Name: Zhejiang Media Group

Contact: Liu Zhiyu

Email: lzy960@zmg.com.cn

Website: https://www.zrtg.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire