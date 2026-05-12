Da una nuova ricerca di Infobip emerge che i dati e i sistemi disconnessi impediscono ai marchi di automatizzare i percorsi dei clienti su larga scala

Con le aspettative dei clienti in costante aumento, raggiungere la maturità in termini di CX è l'obiettivo dei principali marchi globali. Ciò dipende dalla capacità dei marchi di creare esperienze sui canali mobili. Esiste una differenza fondamentale tra un semplice avviso di frode via SMS e una chat bidirezionale su WhatsApp che consente ai clienti di agire immediatamente.

Mentre il 96% dei marchi si affida all'automazione delle interazioni con i clienti, pochi stanno offrendo un'esperienza senza problemi.

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