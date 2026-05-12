Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Da una nuova ricerca di Infobip emerge che i dati e i sistemi disconnessi impediscono ai marchi di automatizzare i percorsi dei clienti su larga scala

Dal report Customer Experience (CX) Maturity Report del 2026 della piattaforma globale di comunicazioni cloud AI-first di Infobip emerge un divario in aumento tra l'investimento nelle infrastrutture di comunicazione e le prestazioni CX.

Con le aspettative dei clienti in costante aumento, raggiungere la maturità in termini di CX è l'obiettivo dei principali marchi globali. Ciò dipende dalla capacità dei marchi di creare esperienze sui canali mobili. Esiste una differenza fondamentale tra un semplice avviso di frode via SMS e una chat bidirezionale su WhatsApp che consente ai clienti di agire immediatamente.

Mentre il 96% dei marchi si affida all'automazione delle interazioni con i clienti, pochi stanno offrendo un'esperienza senza problemi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Marcelo Nahime
Marcelo.Nahime@infobip.com

Bojana Mandić
Bojana.Mandic1@infobip.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...