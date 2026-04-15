Da ambizione nell'intelligenza artificiale a intelligenza applicata su larga scala: Sia raggiunge un nuovo traguardo con oltre 800 agenti nel suo Agent Store

Sia, un gruppo di consulenza internazionale specializzato in strategia, gestione e IA, continua ad ampliare la sua leadership nell'IA agentica. Nata nell'era digitale, l'azienda ora utilizza le competenze di più di 3.000 consulenti in 19 Paesi per aiutare le organizzazioni a scalare la trasformazione basata sull'IA.

Intelligenza delle soluzioni scalabili: dalla sperimentazione rapida all'implementazione agentica pronta per la produzione

A seguito del lancio della sua piattaforma di Generative AI nel giugno 2023 e del suo Agent Store nel settembre 2025, Sia ha raggiunto un nuovo traguardo. Con circa 100 agenti al lancio e 400 agli inizi del 2026, la società attualmente offre oltre 800 agenti IA, disponibili per la consulenza diretta e la distribuzione.

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