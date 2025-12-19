Giornale di Brescia
Business Wire

Cyviz si aggiudica due contratti riservati per la difesa NATO

La società norvegese di tecnologia e piattaforme Cyviz AS ha ottenuto due contratti riservati per la difesa NATO da importanti Stati europei partner della NATO per la fornitura di una capacità interamente mobile, containerizzata Command & Control (C2), rafforzando la prontezza operativa europea in ambienti ad alto rischio e che comportano spedizioni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218442707/it/

Image from a previous military exercise where Cyviz demonstrated a mobile command center solution.

I contratti comprendono la progettazione, l'integrazione e la consegna di centri operativi sicuri e dispiegabili progettati secondo gli standard di sicurezza NATO, consentendo alle forze militari e di sicurezza di stabilire una totale capacità di comando a livello di teatro ovunque le operazioni lo richiedano. A causa della natura sensibile delle missioni, il valore del contratto e le identità dei clienti rimangono riservati.

Dalla preparazione dimostrata al dispiegamento operativo

I contratti fanno seguito al crescente interesse tra le organizzazioni europee nel settore della difesa per l'infrastruttura del comando mobile e preconfigurata, guidata da condizioni di sicurezza in costante evoluzione e dalla necessità di prendere decisioni in modo rapido e distribuito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Meylin S. Loo, Responsabile delle Comunicazioni e PR
Tel.: 45865411 / E-mail: meylin.loo@cyviz.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

