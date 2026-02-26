Cyviz presenta la soluzione C2 containerizzata durante HEIMDALL

Durante Exercise HEIMDALL, organizzato questa settimana dal Norwegian Joint Headquarters (FOH/NJHQ), il Quartier Generale Congiunto norvegese, Cyviz presenta la sua soluzione containerizzata, completamente integrata, per ambienti di comando, controllo, e collaborazione.

From deployment to operations: Cyviz’ container‑based C2 solution demonstrated during Exercise HEIMDALL. James Munt, Sales Director from Cyviz, took part in the demonstration.

La soluzione è progettata per operazioni sicure, standardizzate e agili, che consentono agli operatori di combattere ai margini con informazioni garantite e supportano processi decisionali più rapidi, in linea con l'attenzione strategica della società nel settore della difesa e della sicurezza.

La soluzione container è stata sviluppata in collaborazione con Nordic Shelter, che ha fornito la piattaforma container. La piattaforma modulare abbina la tecnologia della sala di controllo, la visualizzazione e il software in un unico sistema integrato. È la prima dimostrazione dal vivo in un ambiente di esercitazioni protetto dalla NATO.

Meylin S. Loo

Responsabile delle Comunicazioni e delle PR

+4745865411

Meylin.Loo@cyviz.com





