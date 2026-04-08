Cyviz lancia una piattaforma di software unificata per supportare ambienti complessi

Cyviz AS annuncia il lancio della sua piattaforma di software potenziata, segnando una tappa nella transizione strategica dell'azienda per diventare una società basata sulla tecnologia e guidata da una piattaforma.

La Cyviz Software Platform aiuta le organizzazioni a monitorare, gestire e ottimizzare ambienti AV e IoT complessi tramite un solo livello di software unificato.

In settori quali energia, difesa, trasporti, consulenza e in grandi ambienti aziendali, le organizzazioni si affidano sempre più spesso a ecosistemi tecnologici complessi e forniti da vari fornitori per supportare attività di importanza critica. Queste spesso sono gestiti da strumenti frammentati, e il risultato è una visibilità limitata, un maggiore rischio operativo e una manutenzione di tipo reattivo.

La piattaforma di Cyviz affronta questa sfida unificando il monitoraggio e la gestione di varie tecnologie provenienti da diversi fornitori e in varie sedi.

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Meylin Loo, Responsabile delle comunicazioni

Meylin.Loo@cyviz.com





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