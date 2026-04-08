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Cyviz lancia una piattaforma di software unificata per supportare ambienti complessi

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Cyviz AS annuncia il lancio della sua piattaforma di software potenziata, segnando una tappa nella transizione strategica dell'azienda per diventare una società basata sulla tecnologia e guidata da una piattaforma.

La Cyviz Software Platform aiuta le organizzazioni a monitorare, gestire e ottimizzare ambienti AV e IoT complessi tramite un solo livello di software unificato.

In settori quali energia, difesa, trasporti, consulenza e in grandi ambienti aziendali, le organizzazioni si affidano sempre più spesso a ecosistemi tecnologici complessi e forniti da vari fornitori per supportare attività di importanza critica. Queste spesso sono gestiti da strumenti frammentati, e il risultato è una visibilità limitata, un maggiore rischio operativo e una manutenzione di tipo reattivo.

La piattaforma di Cyviz affronta questa sfida unificando il monitoraggio e la gestione di varie tecnologie provenienti da diversi fornitori e in varie sedi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Meylin Loo, Responsabile delle comunicazioni
Meylin.Loo@cyviz.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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