Cyolo presenta nuove importanti funzionalità, ampliando la copertura sicura degli accessi a distanza per i sistemi OT e cyber-fisici

Cyolo , il principale fornitore leader di accesso privilegiato sicuro a distanza per la tecnologia operativa (OT) e i sistemi cyber-fisici (CPS), ha annunciato il lancio di diverse importanti nuove funzionalità, capeggiate da Cyolo Third-Party VPN Control (controllo VPN di terze parti) (in attesa di brevetto). Questa funzionalità innovativa all'interno della soluzione Cyolo PRO (Privileged Remote Operations) dell'azienda offre visibilità e controllo degli accessi per le connessioni dirette e VPN di terze parti senza richiedere modifiche all'infrastruttura di produzione o ai flussi di lavoro dei fornitori.

