CYNREN lancia la società di consulenza di nuova generazione al servizio di family office, fondi e istituzioni

Co-fondata da Anthony Cowell, Sunil Nair e Scott Lennon, CYNREN è specializzata in family office, ruoli fiduciari e di amministrazione, strategia a livello di consiglio di amministrazione, strutturazione di iniziative filantropiche e di impatto sociale e consulenza sui rischi complessi. La società è guidata da partner attorno ai momenti più importanti, con l'intelligenza artificiale integrata sin dall'inizio per consentire conoscenze più precise e risultati più informati, pur restando ancorati al buon senso umano.

Operando a livello globale attraverso una rete di consulenti senior, investitori e partner, CYNREN serve clienti in tutto il mondo.

In passato, Cowell è stato Responsabile globale dell'engagement con KPMG, Responsabile regionale della gestione patrimoniale e Responsabile regionale di KPMG IMPACT. Nair è stato Partner fondatore e Partner amministrativo di Citi Venture Capital International (CVCI), una delle piattaforme di private equity più grandi al mondo nei mercati emergenti. In passato, Lennon ha fondato 19 Degrees North Fund Services ed è stato direttore indipendente ai fondi di asset alternativi, rappresentando beni per oltre 250 miliardi di dollari. Cowell e Nair sono co-CEO della società, mentre Lennon è Responsabile globale del ramo fiduciario.

Il team dirigente della società include inoltre Lexi Bowes-Lyon, che avrà la funzione di Responsabile Globale di impatto e mercati, e gli ex partner di KPMG Claire Griffin e Arnaud van Dijk. Griffin avrà il ruolo di Direttore delle operazioni di CYNREN, mentre van Dijk sarà Responsabile globale della sostenibilità. Insieme, il team apporta decenni di esperienza nella gestione patrimoniale globale, nel private equity, nella governance dei fondi e nella finanza sostenibile, fornendo consulenza su fondi patrimoniali sovrani, gestori di asset alternativi e family office multigenerazionali.

“Dopo più di vent'anni di lavoro con alcune delle piattaforme di investimento più grandi al mondo, ho visto una chiara esigenza non soddisfatta di consulenza a livello senior senza i livelli e i conflitti tipici dei tradizionali modelli di consulenza”, ha dichiarato Cowell. “Abbiamo creato CYNREN per riflettere la realtà odierna affrontata dai nostri clienti, unendo una rete globale di consulenti esperti e una tecnologia che permette la scalabilità, in modo da essere presenti nei momenti più importanti e aiutare i clienti a gestire la complessità con chiarezza”.

CYNREN è supportata da un comitato consultivo che comprende leader rinomati nelle industrie della finanza, della tecnologia e degli affari globali, tra cui il dirigente del settore media e intrattenimento Leo Pearlman e il leader in ingegneria e AI Stephen Toebes, mentre altre nomine verranno annunciate prossimamente.

“Il capitale, quando è strutturato con disciplina e impiegato con profonde conoscenze di mercato, ha la capacità di sbloccare notevole valore”, ha dichiarato Nair. “Il nostro obiettivo in CYNREN è la gestione della complessità, l'identificazione di opportunità nei vari mercati e la costruzione di strategie che offrono sia resilienza che rendimenti costanti”.

Bowes-Lyon, Responsabile globale dell'impatto, porta oltre 15 anni di esperienza di lavoro in Africa, nelle Americhe e nel Medio Oriente, all'intersezione di natura, filantropia e mercati finanziari.

“Per gran parte della mia carriera, ho lavorato in aree del mondo sottoservite, dove i capitali faticavano a raggiungere progetti complessi che avevano bisogno sia di soluzioni pratiche che di rendimenti per gli investitori”, ha dichiarato Bowes-Lyon. “In CYNREN, ci concentriamo sulla mobilizzazione del capitale collaborativo, riunendo l'intero inventario di capitali, allineando al contempo rischio e risultati concreti. Questo assicura che le iniziative basate sull'impatto vengano condotte con disciplina e credibilità, e che in definitiva vengano realizzate per garantire resilienza a lungo termine e un impatto duraturo”.

Informazioni su CYNREN

CYNREN offre servizi di consulenza affidabili per aiutare i clienti a gestire un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione. La società collabora con partner per sbloccare le opportunità e trasformare l'ambizione in risultati tangibili, accelerando l'impatto dove è più importante. Con un'attenzione al valore e agli obiettivi a lungo termine, CYNREN supporta la distribuzione di capitali aiutando a creare una tradizione che si estende ben oltre i rendimenti finanziari, dando ai processi decisionali chiarezza, intelligence e consapevolezza. CYNREN è al servizio di family office, gestori patrimoniali e istituzioni nei settori dei servizi fiduciari, della governance, della strategia, dell'impatto e della consulenza sul rischio. Fondata da Anthony Cowell, Sunil Nair e Scott Lennon con decenni di esperienza in materia di consulenza e gestione a livello di alta dirigenza, la società è al servizio di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare https://cynrenglobal.com/ .

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