Cyble posizionata come Challenger nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ per le tecnologie di intelligence delle minacce informatiche

Cyble oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come Challenger nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies. Secondo la società, questo riconoscimento sottolinea la missione di Cyble di rendere l'intelligence delle minacce davvero operativa, fornendo funzionalità native dell'intelligenza artificiale che consentono alle aziende, alle agenzie governative e alle MSSP di passare dalla sicurezza reattiva alla difesa proattiva e basata sull'intelligence.

Cyble Named a Challenger in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies

"I team della sicurezza sono soggetti a pressione costante per rispondere più rapidamente con maggiore precisione", ha dichiarato Beenu Arora, Co-fondatore e CEO di Cyble. "Riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il nostro obiettivo di fornire intelligence che garantisce risultati effettivi, eliminando le interferenze, accelerando i tempi di risposta e permettendo un processo decisionale sicuro su larga scala".

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