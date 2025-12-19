CyberArk nominata azienda leader in IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025

CyberArk (NASDAQ: CYBR ), azienda leader globale nella sicurezza dell'identità , oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come Leader in IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 (Soluzioni integrate globali per la sicurezza dell'identità 2025) Valutazione dei fornitori. CyberArk estende i controlli dinamici dei privilegi in tutti i tipi di identità con la sua piattaforma unificata, consentendo alle organizzazioni di migliorare le efficienze e semplificare le operazioni di sicurezza.

Come sottolinea questo report di IDC MarketScape, “Ci sono stati più cambiamenti nel mercato della sicurezza dell'identità negli ultimi due anni che in quasi un decennio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251219933613/it/

Relazioni con gli investitori:

Kelsey Turcotte

CyberArk

617-558-2132

ir@cyberark.com



Media:

Rachel Gardner

CyberArk

603-531-7229

press@cyberark.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire