Custom Chart Builder di Esri adottato dallo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, per la produzione delle mappe nautiche

Esri , leader mondiale nella geolocalizzazione, oggi ha annunciato che lo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, ha adottato ufficialmente la soluzione Custom Chart Builder (CCB) per automatizzare la produzione di tutte le mappe nautiche cartacee. A seguito di approfonditi test e configurazioni, Shom ha confermato che le mappe generate con CCB rispondono ai rigorosi standard di sicurezza richiesti dalla Marina militare francese, segnando un progresso storico nell'automazione della cartografia del settore e rafforzando il proprio ruolo pionieristico nella trasformazione digitale del comparto marittimo.

