Curatis: crescita a due cifre delle attività di base e raggiungimento di importanti risultati nello sviluppo per C-PTBE-01

Curatis Holding AG (SIX:CURN) comunica un fatturato di 5,2 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre 2025, pari a una crescita su base annua e comparabile del 14% rispetto al fatturato semestrale di Curatis AG nel 2024. Curatis ha anche siglato un importante accordo di collaborazione con l'irlandese Phoenix Labs e ha incorporato 4 prodotti che hanno generato un fatturato di circa 5 milioni di franchi svizzeri nel 2024. Le perdite nel periodo ammontano a -1,2 milioni di franchi svizzeri, principalmente a seguito dell'aumento delle spese di sviluppo per C-PTBE-01 (corticorelina). Il flusso di cassa è stato pari a -1,0 milioni di franchi svizzeri. Come stabilito, il 9 settembre 2025 Curatis ha partecipato a un incontro di tipo B con la US Food and Drug Administration (FDA).

