Curatis: aumento dei ricavi a doppie cifre nel 2025 e raggiungimento di importanti traguardi per corticorelin

Curatis Holding AG (SIX:CURN, “Curatis”) annuncia ricavi aziendali pari a 10,8 milioni di franchi (+57%) per il 2025. Curatis AG ha riportato un aumento organico del fatturato nella sua attività di distribuzione pari al 13%, da 9,5 milioni di franchi a 10,8 milioni di franchi. Il risultato netto è migliorato da una perdita di 4,3 milioni di franchi nel 2024 a una perdita di 1,4 milioni di franchi nel 2025.

Ulteriori importanti dichiarazioni

Nel settembre 2025, il nostro piano di sviluppo per corticorelin è stato convalidato durante una riunione con l'FDA, consentendo a Curatis di procedere verso una richiesta di autorizzazione per uno studio clinico di fase III condotto su pazienti affetti da edema cerebrale peritumorale (PTBE).

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Patrick Ramsauer

CFO Curatis

Telefono: +41 61 927 8777

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