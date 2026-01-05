Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Curare l'incurabile con cellule a "Età Biologica Zero": Clonell™ lancia la piattaforma definitiva di medicina rigenerativa

AA

Clonell Therapeutics, Inc. , azienda leader in biotecnologia dedicata alla cura di malattie intrattabili e incurabili, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della prima piattaforma terapeutica al mondo di "cellule staminali embrionali specifiche per paziente (Somatic Cell Nuclear Transfer-derived Embryonic Stem Cell, di seguito SCNT-ESC)" basata sulla tecnologia del Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT, Trasferimento nucleare di cellule somatiche).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Clonell Therapeutics, Inc.
Pubbliche Relazioni
media@clonell.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario