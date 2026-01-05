Curare l'incurabile con cellule a "Età Biologica Zero": Clonell™ lancia la piattaforma definitiva di medicina rigenerativa

Clonell Therapeutics, Inc. , azienda leader in biotecnologia dedicata alla cura di malattie intrattabili e incurabili, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della prima piattaforma terapeutica al mondo di "cellule staminali embrionali specifiche per paziente (Somatic Cell Nuclear Transfer-derived Embryonic Stem Cell, di seguito SCNT-ESC)" basata sulla tecnologia del Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT, Trasferimento nucleare di cellule somatiche).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260105015631/it/

Clonell Therapeutics, Inc.

Pubbliche Relazioni

media@clonell.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire