Business Wire

CSG Xponent si aggiudica il premio Top-Tier Analyst, il riconoscimento del settore per la gestione del percorso clienti, analisi

CSG ® (NASDAQ: CSGS) oggi ha annunciato che la sua piattaforma di spicco per il coinvolgimento dei clienti, CSG Xponent , è stata premiata più volte per la gestione del percorso, l'analisi dei clienti e la personalizzazione. Questo riconoscimento di terzi sottolinea la forza di CSG Xponent come piattaforma di coinvolgimento a servizio pieno, che abbina perfettamente l'analisi approfondita del percorso e l'orchestrazione in tempo reale.

Solo nell'ultimo mese, CSG Xponent è stata nominata:

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Julia Dakhlia
Pubbliche Relazioni
+1 (402) 431-7376
julia.dakhlia@csgi.com

John Rea
Relazioni con gli investitori
+1 (210) 687-4409
john.rea@csgi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

