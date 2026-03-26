CSG nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per l'analisi e l'orchestrazione del percorso cliente

Le crescenti aspettative di interazioni connesse, rilevanti e naturali stanno rendendo l'analisi e l'orchestrazione del percorso clienti essenziali per fornire esperienze coerenti e personalizzate si guadagnano la fiducia del cliente. Poiché CSG ® (NASDAQ: CSGS) aiuta le aziende a soddisfare e superare queste aspettative, l'azienda ha annunciato oggi che CSG è stata nominata un Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Customer Journey Analytics & Orchestration . La valutazione ha esaminato la Completezza della visione e la capacità di esecuzione complessive dell'azienda.

“Non basta comprendere il cliente, le aziende devono agire sulla base di quelle informazioni in tempo reale e provare il valore di ogni interazione con il cliente”, ha dichiarato Katie Costanzo, Presidente, Esperienza clienti, CSG.

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