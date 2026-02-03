Giornale di Brescia
CSG aiuta le aziende a eliminare fino al 70% le perdite dovute a truffe con CSG Payments Protection.ai

Mentre accelerano le truffe nei pagamenti con l'IA, le aziende si affrettano per identificare e bloccare le minacce senza rallentare i clienti. Oggi CSG ® (NASDAQ: CSGS) ha lanciato CSG Payments Protection.ai , una soluzione per il rilevamento delle frodi e la gestione del rischio finanziario di nuova generazione, per identificare con precisione e fermare le truffe nei pagamenti. La soluzione monitora proattivamente le transazioni digitali in vari canali di pagamento e tipi di truffa, per consentire alle aziende di ridurre del 50–70% le perdite dovute a truffe, abbassando significativamente nel contempo gli avvisi falsi positivi e il conseguente attrito con i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Julia Dakhlia
Comunicazioni esterne
+1 (402) 431-7376
julia.dakhlia@csgi.com

John Rea
Relazioni con gli investitori
+1 (210) 687-4409
john.rea@csgi.com



