CSC conquista il premio per l'avanzata gestione del ciclo di vita dei certificati nell'ambito dei Global InfoSec Award

CSC , fornitore di soluzioni professionali per la sicurezza dei domini e leader mondiale nelle soluzioni per la gestione dei domini, dei DNS, dei certificati digitali, della tutela del marchio e della protezione antifrode, annuncia con orgoglio di aver conquistato il premio Cutting-Edge Certificate Lifecycle Management nell'ambito dei Global InfoSec Awards 2026.

"Il premio conferito da Cyber Defense Magazine dimostra la capacità innovativa di CSC nella gestione del ciclo di vita dei certificati digitali. Data la continua evoluzione dei requisiti relativi al ciclo di vita dei certificati e alla convalida del controllo del dominio (DCV), abbiamo individuato la necessità di una soluzione proattiva in grado di supportare i clienti in caso di deprecazione delle email WHOIS per la convalida del controllo del dominio, con le aziende che non potevano più ricorrere a metodi non tecnici per dimostrare la proprietà del dominio".

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