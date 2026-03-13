Cryptio raccoglie 45 milioni di dollari in un round di serie B, mentre gli asset digitali passano ai mercati finanziari regolamentati

Cryptio , azienda leader nella trasformazione dei dati finanziari e nelle applicazioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per le risorse digitali regolamentate, ha annunciato oggi un round di finanziamento di serie B da 45 milioni di dollari coordinato congiuntamente da BlackFin Capital Partners e Sentinel Global, con la partecipazione di 1kx, Alven, BlueYard Capital e Ledger Cathay Capital. Banche, borse, gestori patrimoniali, tra cui SG Forge di Société Générale, Circle, Gemini e Securitize si affidano a Cryptio per assicurare l'integrità finanziaria delle loro attività di risorse digitali.

I sistemi ERP esistenti sono inadeguati per le risorse digitali

L'ERP e i sistemi di contabilità tradizionali non sono stati progettati per risorse native blockchain, per la reportistica in tempo reale o i moderni sistemi di custodia. Con l'espandersi degli istituti finanziari regolamentati nei settori stablecoin, titoli tokenizzati e altri strumenti on-chain, questi limiti creano sfide materiali di tipo operativo e di reportistica.

Cryptio è stata creata per colmare questo divario. La piattaforma dati dell'azienda standardizza e riconcilia dati sia on-chain che off-chain da fonti frammentate - blockchain, exchange, custodi d broker. La sua architettura è progettata per conformarsi agli standard di controllo istituzionale e supportare le procedure di revisione contabile condotte dalle più importanti società nel settore, tra cui Deloitte, EY, KPMG e PwC.

"Poiché i mercati dei capitali esplorano sempre più i titoli tokenizzati, è fondamentale mantenere una contabilità accurata e trasparente”, ha dichiarato Sidra Pervaiz, SVP, Contabilità di Securitize - la società infrastruttura di tokenizzazione utilizzata alla base del fondo BUIDL di Blackrock. “Cryptio offre una supervisione indipendente della fornitura di token e delle attività relative al loro ciclo di vita, tra cui il conio, il burning e i movimenti a livello di wallet – consentendo la riconciliazione tra l'emissione on-chain e i registri interni. Questo tipo di trasparenza è fondamentale per la crescita dei titoli tokenizzati nei mercati dei capitali regolamentati”.

Applicazioni ERP oltre la contabilità - Gestione prestiti e tesoreria

Partendo dalle proprie basi di dati, contabilità e riconciliazione, le nuove soluzioni di gestione dei prestiti e della tesoreria di Cryptio consentono agli istituti di gestire direttamente le attività di prestito e i flussi di lavoro della tesoreria.

Antoine Scalia, fondatore e CEO di Cryptio ha commentato, “Abbiamo stabilito la leadership di mercato sia tra gli istituti finanziari tradizionali come Laser Digital e SocGen, sia tra le imprese native nel settore delle criptovalute come Circle, che sono diventate a loro volta istituti finanziari”, riferendosi alla recente approvazione ricevuta da Circle dall'OCC per la costituzione di una National Trust Charter. “Questo finanziamento ci consente di ampliare la nostra espansione e di servire questi istituti regolamentati con nuove applicazioni come la gestione dei prestiti e la gestione della tesoreria”.

Tamara Schulz, CAO di Circle ha spiegato, “Con l'aumentare del nostro utilizzo, la scalabilità e l'affidabilità sono diventate essenziali. Cryptio ha costantemente dimostrato la propria capacità di supportare la complessità delle nostre operazioni, sviluppando al contempo funzionalità allineate alle nostre esigenze specifiche. Li consideriamo un partner strategico impegnato a garantire il nostro successo a lungo termine”.

Elaborazione delle attività delle risorse digitali su scala

Con il passaggio delle risorse digitali dalla fase sperimentale a quella di prodotti finanziari ampiamente adottati, le istituzioni sono costrette a modernizzare i propri sistemi di middle e back office.

La piattaforma Cryptio supporta oltre 400 aziende in più di 30 Paesi con requisiti normativi diversi. È una piattaforma su scala industriale che ha elaborato un volume di transazioni superiore a 3.000 miliardi di dollari. Cryptio ha ampliato la propria piattaforma per consentire attività regolamentate relative a stablecoin, risorse tokenizzate, prestiti e operazioni di cambio.

“Siamo entusiasti di sostenere Cryptio in questo round di finanziamento. Gli asset digitali stanno diventando integrati all'interno dei mercati finanziari regolamentati, e un tale cambiamento richiede infrastruttura di livello istituzionale”, ha spiegato Loic Fonteneau, AD di BlackFin Capital Partners. “Siamo rimasti colpiti dalla capacità di Cryptio di operare su larga scala all'interno di questo quadro istituzionale. I principali emittenti di risorse globali, le borse valori e gli istituti finanziari regolamentati si affidano già alla piattaforma per supportare la contabilità, le operazioni di prestito e la rendicontazione degli asset tokenizzati, compresa l'attestazione indipendente dal lato dell'offerta per una quota significativa delle stablecoin in circolazione. Riteniamo che l'azienda sia ben posizionata per approfondire il proprio ruolo di infrastruttura ERP fondamentale per i mercati degli asset digitali regolamentati”.

“Cryptio sta risolvendo un problema complesso in tema di dati. Nel nostro lavoro con le istituzioni tradizionali, assistiamo ad attività relative alle risorse digitali sparse su blockchain, portafogli, custodi, exchange, piattaforme di stablecoin e tokenizzazione e sedi di prestito, ciascuna con schemi e identificatori diversi. Il livello di normalizzazione e riconciliazione di Cryptio trasforma questi input frammentati in dati coerenti e pronti per la revisione contabile in tutta la contabilità, la rendicontazione e i flussi di lavoro operativi, forniti attraverso API robuste e una suite di applicazioni di livello ERP. Questo è ciò che richiedono le operazioni relative alle risorse digitali su scala istituzionale”, ha dichiarato Karan Sharma, Investitore di Sentinel Global.

Informazioni su Cryptio

Cryptio è una piattaforma di ERP e trasformazione dati per risorse digitali regolamentate. La società offre agli istituti finanziari dati riconciliati, pronti per la revisione contabile, la reportistica, e i flussi di lavoro operativi per l'attività on-chain. Cryptio è la scelta di fiducia delle principali borse valori, emittenti, banche e gestori patrimoniali di tutto il mondo, tra cui Circle, Société Générale, Gemini, Uphold e Securitize. La piattaforma Cryptio ERP supporta attività in ambito di stablecoin, risorse tokenizzate, prestiti e mercati digitali. Per maggiori informazioni, visitare www.cryptio.co .

Informazioni su BlackFin Capital Partners

Fondata nel 2009, BlackFin Capital Partners è una società indipendente di venture capital e private equity specializzata esclusivamente in società di servizi finanziari. Sostenuta da investitori istituzionali internazionali e con oltre 4 miliardi di euro di asset in gestione, BlackFin è leader nel settore e combina una profonda conoscenza del settore con esperienza operativa. Nell'ambito della sua strategia di venture capital, BlackFin investe in società fintech, insurtech e di asset digitali ad alta crescita, dalla serie A alla serie C. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.blackfin.com .

Informazioni su Sentinel Global

Sentinel Global è un fondo di venture capital che si occupa di individuare cambiamenti tecnologici duraturi e di collaborare con imprenditori che stanno creando aziende in grado di ridefinire il proprio settore. Attraverso Sentinel Labs e il suo modello “Unlimited Partner”, l'azienda lavora con imprenditori e LP per trasformare le tecnologie emergenti in strategie implementabili e vantaggi ripetibili.

Per maggiori informazioni: www.sentinelglobal.xyz .

