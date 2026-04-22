Crown Bioscience e Turbine collaborano per connettere la predizione basata sull'intelligenza artificiale con la convalida di Organoid nell'oncologia traslazionale
Crown Bioscience, un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) globale e una società JSR Life Sciences, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Turbine, una società leader nel settore della biologia virtuale, per promuovere la ricerca in oncologia traslazionale integrando i Virtual Assays in silico di Turbine con i propri Tumor Organoid Assays basati sulla HUB Organoid Technology. Questa collaborazione stabilisce un flusso di lavoro connesso che consente ai ricercatori di muoversi con maggiore efficienza dall'ipotesi alla convalida.
I Virtual Assays di Turbine simulano la risposta biologica in migliaia di campioni biologici e centinaia di farmaci, generando conoscenze predittive per identificare e dare priorità ai target, alle terapie e alle combinazioni.
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Informazioni per i media:
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com
Turbine
Bálint Paholcsek
balint.paholcsek@turbine.ai
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