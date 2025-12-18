Giornale di Brescia
Croma-Pharma presenta un nuovo dispositivo medico per la preparazione autologa di PRP | PRF liquida

Croma-Pharma, azienda protagonista globale nel settore della medicina estetica minimamente invasiva, è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo dispositivo medico utilizzato per la preparazione autologa di plasma ricco di piastrine (PRP) | fibrina ricca di piastrine liquida (Fluid-PRF). 1

Questo lancio rappresenta il progresso continuo nella missione di Croma di fornire ai professionisti sanitari strumenti all'avanguardia per la loro attività.

Con il suo modello innovativo e una tecnologia di separazione ottimizzata, Exprecell™ consente la preparazione efficiente di concentrati ematici autologhi, senza l'utilizzo di anticoagulanti, risultando nella formazione di PRF liquida, un concentrato biologicamente attivo che conserva le proprietà rigenerative delle piastrine e dei leucociti, mantenendo la consistenza liquida per un determinato periodo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
CROMA-PHARMA GmbH
Victoria Szafraniec
Responsabile globale dei media digitali e delle PR
Cromazeile 2
A-2100 Leobendorf
Telefono: +43 676 846 868 494
E-mail: victoria.szafraniec@croma.at
Web: www.cromapharma.com



