Coulson Aviation annuncia il lancio del programma Boeing 767 VLAT

Coulson Aviation USA ha annunciato il lancio del suo programma Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT), segnando un significativo avanzamento nell'evoluzione della capacità di lotta aerea antincendio. Il programma intende fornire un sostituto sostenibile delle tradizionali piattaforme VLAT che si avvicinano alla fine del loro ciclo di vita operativo.

A cross-sectional view of Coulson Aviation’s Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT) illustrates the integration of the RADS retardant delivery system and the next generation of high-capacity, sustainable aerial firefighting design.

Il recente fermo delle flotte MD11 e DC10 ha evidenziato una sfida strutturale per le organizzazioni antincendio di tutto il mondo. Mentre sono stati ritirati gli aerei più vecchi a fusoliera larga, l'industria affronta una notevole riduzione della capacità di erogazione di ritardanti su larga scala e ad alta capacità.

