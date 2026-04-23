Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta del Toulouse Football Club

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stipulato un accordo con il Toulouse Football Club per diventare il fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta (FX) della squadra. Un sodalizio offerto da SPORTFIVE, un'agenzia internazionale di marketing sportivo.

Grazie a questa collaborazione, Corpay Cross-Border fornirà soluzioni complete di gestione del rischio FX per supportare le attività del Toulouse Football Club. Inoltre, la sua piattaforma pluripremiata consentirà al club di gestire i pagamenti globali senza difficoltà attraverso un unico punto di accesso.

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Corpay - Referente:

Brad Loder

Direttore del marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

TOULOUSE FOOTBALL CLUB - Referente:

Martin Truchot

Responsabile delle comunicazioni

+33 6 07 46 54 69

Martin.truchot@toulousefc.com

SPORTFIVE - Referente:

Manon Le Clair

Responsabile delle comunicazioni

SPORTFIVE

+33 6 44 36 53 73

Manon.leclair@sportfive.com





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