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Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta del Toulouse Football Club

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Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stipulato un accordo con il Toulouse Football Club per diventare il fornitore ufficiale di servizi di cambio valuta (FX) della squadra. Un sodalizio offerto da SPORTFIVE, un'agenzia internazionale di marketing sportivo.

Grazie a questa collaborazione, Corpay Cross-Border fornirà soluzioni complete di gestione del rischio FX per supportare le attività del Toulouse Football Club. Inoltre, la sua piattaforma pluripremiata consentirà al club di gestire i pagamenti globali senza difficoltà attraverso un unico punto di accesso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Corpay - Referente:
Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

TOULOUSE FOOTBALL CLUB - Referente:
Martin Truchot
Responsabile delle comunicazioni
+33 6 07 46 54 69
Martin.truchot@toulousefc.com

SPORTFIVE - Referente:
Manon Le Clair
Responsabile delle comunicazioni
SPORTFIVE
+33 6 44 36 53 73
Manon.leclair@sportfive.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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