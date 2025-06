Corpay Cross-Border estende una collaborazione esclusiva con West Ham United

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività di Cross-Border di Corpay ha firmato un accordo pluriennale per estendere la sua esclusiva collaborazione di successo con West Ham United come Official Foreign Exchange (FX, Cambio valuta ufficiale) e International Payments Partner (Partner dei pagamenti internazionali).

Dal 2018, Corpay Cross-Border fornisce una gamma di soluzioni aziendali per i pagamenti in valuta estera per West Ham United. Questa estensione pluriennale prevede che il club Premier League di Londra, assieme alla sua rete di partner commerciali aziendali continuerà a beneficare dell'accesso alle soluzioni innovative globali di pagamento e gestione del rischio di valuta di Corpay Cross-Border.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250617797570/it/

Contatto per Corpay:

Brad Loder

Direttore del Marketing

Corpay - Soluzioni Cross-Border

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

West Ham United:

Sophie McCubbin

Responsabile di media, PR e Affari aziendali

Smccubbin@westhamunited.co.uk





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire