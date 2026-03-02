Corning lancia Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 che offre durabilità superiore grazie alla resistenza alle cadute potenziata
Corning Incorporated (NYSE: GLW) ha annunciato oggi il lancio di Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, la vetroceramica Gorilla Glass più resistente mai realizzata. Progettata per contribuire a offrire una resistenza maggiore alle cadute per l’intero ciclo di vita di un dispositivo, Gorilla Glass Ceramic 3 sarà utilizzato sul prossimo dispositivo pieghevole razr Motorola .
Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 is the toughest Gorilla Glass Ceramic ever made.
“Progettiamo i nostri materiali mirando a ottenere una lunga durata, non pensando solo alle prestazioni iniziali”, spiega Lori Hamilton, vice presidente business e direttrice tecnologia commerciale presso Corning® Gorilla® Glass. “Grazie al nostro know-how ineguagliato nella scienza del vetro e della ceramica, abbiamo creato Gorilla Glass Ceramic 3 per assicurare una resistenza alle cadute costante e affidabile che duri nel tempo”.
