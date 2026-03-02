Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Corning lancia Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 che offre durabilità superiore grazie alla resistenza alle cadute potenziata

AA

Corning Incorporated (NYSE: GLW) ha annunciato oggi il lancio di Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, la vetroceramica Gorilla Glass più resistente mai realizzata. Progettata per contribuire a offrire una resistenza maggiore alle cadute per l’intero ciclo di vita di un dispositivo, Gorilla Glass Ceramic 3 sarà utilizzato sul prossimo dispositivo pieghevole razr Motorola .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260227449830/it/

Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 is the toughest Gorilla Glass Ceramic ever made.

Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 is the toughest Gorilla Glass Ceramic ever made.

“Progettiamo i nostri materiali mirando a ottenere una lunga durata, non pensando solo alle prestazioni iniziali”, spiega Lori Hamilton, vice presidente business e direttrice tecnologia commerciale presso Corning® Gorilla® Glass. “Grazie al nostro know-how ineguagliato nella scienza del vetro e della ceramica, abbiamo creato Gorilla Glass Ceramic 3 per assicurare una resistenza alle cadute costante e affidabile che duri nel tempo”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Jamie Post
(607) 974-4843
postjl@corning.com

Rapporti con gli investitori
Christopher Keenan
(607) 438-8728
keenanct@corning.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario