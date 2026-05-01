CorFlow Therapeutics annuncia il successo del completamento della Fase 1 e l'arruolamento dei primi pazienti nella Fase 2 dello studio clinico pivotale MOCA II, l'approvazione per iniziare il REVITALISE RCT in Europa e il rafforzamento della leadership in ambito clinico CorFlow Therapeutics AG (CorFlow), un'azienda di fase clinica orientata alla trasformazione della diagnosi e della terapia per i pazienti colpiti da infarto, ha annunciato oggi diversi traguardi importanti nello sviluppo del suo programma clinico e per il rafforzamento della leadership clinica. La Fase 1 dello studio pivotale MOCA II FDA dell'azienda è stata correttamente raggiunta dopo che gli obiettivi di sicurezza e di prestazione sono stati ottenuti nei pazienti colpiti da infarto STEMI sottoposti alla misurazione diagnostica proprietaria PCoFI dell'ostruzione microvascolare (MVO) durante una procedura di stenting, rispetto alla diagnosi di riferimento ottenuta mediante risonanza magnetica cardiaca nei giorni successivi. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido. Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260430120909/it/ Contatto per i media e operatori scientifici CorFlow Therapeutics AG hello@corflow.ch La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire