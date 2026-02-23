Giornale di Brescia
Core80 Engine di AGCO Power nominato Motore diesel dell'anno 2026

AA

Sviluppato e prodotto a Linnavuori, Finlandia, il motore rappresenta la tecnologia più avanzata nella nuova famiglia di motori Core di AGCO Power. Il riconoscimento ricevuto è tra i più ambiti nel settore e da 20 anni premia le novità rivoluzionarie in ambito di propulsori fuoristrada.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260222870013/it/

Powertrain International Editor-in-Chief Fabio Butturi (left) presents the Diesel Engine of the Year 2026 award to AGCO Power Vice President Juha Tervala. Next to them, AGCO Power Project Manager for Engineering Juha-Pekka Asikainen applauds. In the background: the CORE80 engine.



Secondo il Caporedattore di Powertrain International Fabio Butturi , è stata una decisione facile:

“Core80 rappresenta esattamente il tipo di coraggio tecnico e di innovazione che intendiamo evidenziare. Il premio appartiene davvero all'intera famiglia di motori Core, che apre una nuova epoca per AGCO Power nei trattori e in altre applicazioni fuoristrada”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Richieste di interviste: Vilja Pylsy, Responsabile delle comunicazioni, vilja.pylsy@agcocorp.com



