Core80 Engine di AGCO Power nominato Motore diesel dell'anno 2026

Sviluppato e prodotto a Linnavuori, Finlandia, il motore rappresenta la tecnologia più avanzata nella nuova famiglia di motori Core di AGCO Power. Il riconoscimento ricevuto è tra i più ambiti nel settore e da 20 anni premia le novità rivoluzionarie in ambito di propulsori fuoristrada.

Powertrain International Editor-in-Chief Fabio Butturi (left) presents the Diesel Engine of the Year 2026 award to AGCO Power Vice President Juha Tervala. Next to them, AGCO Power Project Manager for Engineering Juha-Pekka Asikainen applauds. In the background: the CORE80 engine.

Secondo il Caporedattore di Powertrain International Fabio Butturi , è stata una decisione facile:

“Core80 rappresenta esattamente il tipo di coraggio tecnico e di innovazione che intendiamo evidenziare. Il premio appartiene davvero all'intera famiglia di motori Core, che apre una nuova epoca per AGCO Power nei trattori e in altre applicazioni fuoristrada”.

Richieste di interviste: Vilja Pylsy, Responsabile delle comunicazioni, vilja.pylsy@agcocorp.com





