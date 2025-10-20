Giornale di Brescia
Corcept presenta nuovo aggiornamento all'ESMO 2025: Relacorilant mostra benefici nelle pazienti con cancro ovarico resistente al platino già trattate con un inibitore PARP

Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), azienda impegnata nello sviluppo di farmaci per disturbi endocrinologici, oncologici, metabolici e neurologici tramite modulazione del cortisolo, ha condiviso oggi nuovi dati aggiornati dal suo studio fondamentale Studio di fase 3 ROSELLA su relacorilant più nab-paclitaxel nel carcinoma ovarico resistente al platino presentato al Congresso annuale 2025 della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Domande degli investitori:
ir@corcept.com
Domande della stampa:
communications@corcept.com
www.corcept.com



