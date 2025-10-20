Corcept presenta nuovo aggiornamento all'ESMO 2025: Relacorilant mostra benefici nelle pazienti con cancro ovarico resistente al platino già trattate con un inibitore PARP

Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), azienda impegnata nello sviluppo di farmaci per disturbi endocrinologici, oncologici, metabolici e neurologici tramite modulazione del cortisolo, ha condiviso oggi nuovi dati aggiornati dal suo studio fondamentale Studio di fase 3 ROSELLA su relacorilant più nab-paclitaxel nel carcinoma ovarico resistente al platino presentato al Congresso annuale 2025 della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251019936138/it/

Domande degli investitori:

ir@corcept.com

Domande della stampa:

communications@corcept.com

www.corcept.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire