Corcept presenta i dati completi dello studio clinico di fase III ROSELLA nelle notizie dell'ultima ora dell'SGO con la pubblicazione simultanea in The Lancet : Lifyorli™ (relacorilant) in combinazione con nab-paclitaxel migliora la sopravvivenza globale nelle pazienti affette da tumore ovarico resistente al platino

Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), azienda allo stadio commerciale impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci mirati a trattare gravi disturbi endocrinologici, oncologici, metabolici e neurologici modulando gli effetti dell'ormone cortisolo, oggi ha presentato i dati finali sulla sopravvivenza globale provenienti dal suo studio clinico di fase III ROSELLA su Lifyorli™ (relacorilant) in combinazione con l'agente chemioterapeutico nab-paclitaxel in pazienti con tumore ovarico resistente al platino in una presentazione orale dell'ultima ora al Meeting annuale 2026 della Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2026 sul cancro femminile.

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