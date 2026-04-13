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Corcept presenta i dati completi dello studio clinico di fase III ROSELLA nelle notizie dell'ultima ora dell'SGO con la pubblicazione simultanea in The Lancet: Lifyorli™ (relacorilant) in combinazione con nab-paclitaxel migliora la sopravvivenza...

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Corcept presenta i dati completi dello studio clinico di fase III ROSELLA nelle notizie dell'ultima ora dell'SGO con la pubblicazione simultanea in The Lancet : Lifyorli™ (relacorilant) in combinazione con nab-paclitaxel migliora la sopravvivenza globale nelle pazienti affette da tumore ovarico resistente al platino

Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), azienda allo stadio commerciale impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci mirati a trattare gravi disturbi endocrinologici, oncologici, metabolici e neurologici modulando gli effetti dell'ormone cortisolo, oggi ha presentato i dati finali sulla sopravvivenza globale provenienti dal suo studio clinico di fase III ROSELLA su Lifyorli™ (relacorilant) in combinazione con l'agente chemioterapeutico nab-paclitaxel in pazienti con tumore ovarico resistente al platino in una presentazione orale dell'ultima ora al Meeting annuale 2026 della Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2026 sul cancro femminile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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ir@corcept.com
Informazioni per i media:
communications@corcept.com
www.corcept.com



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