CoolMPS™ 600: letture MPS/NGS lunghe, accurate ed economiche su una piattaforma a media produttività

Swiss Rockets AG annuncia che CoolMPS 600, il suo sequenziatore a media produttività con chimica avanzata e nuova lunghezza di lettura MPS/NGS diventerà disponibile nel secondo trimestre 2026.

Grazie alla sua licenza esclusiva di tecnologia CoolMPS , Swiss Rockets AG sta sviluppando il suo primo sequenziatore, CoolMPS 600, attraverso attività di ricerca e sviluppo a contratto con Complete Genomics fin dall'agosto 2025. La piattaforma sta utilizzando la tecnologia chimica proprietaria CoolMPS™ basata su anticorpi dell'azienda, abbinata a DNBSEQ™, una tecnologia di nanoarray del DNA areale senza PCR.

A parte, Swiss Rockets AG ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire al 100% la proprietà di Complete Genomics.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223854968/it/

Per maggiori informazioni, visitare www.swissrockets.com

Dr. Vladimir Cmiljanovic, Ph.D.

Direttore e CEO

Lautengartenstrasse 6

4052 Basilea

E-mail: vladimir.cmiljanovic@swissrockets.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire