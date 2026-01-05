Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Cooler Master presenta nuove soluzioni di alimentazione e raffreddamento e custodie per PC a Las Vegas

AA

Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato la gamma di prodotti che saranno esposti questa settimana a Las Vegas e che include una scelta mirata di nuovi e imminenti custodie per PC, alimentatori, soluzioni di raffreddamento e sistemi avanzati progettati per supportare GPU di ultima generazione, CPU con un elevato numero di core e configurazioni PC sempre più personalizzate.

I prodotti di quest’anno riflettono il focus a lungo termine di Cooler Master sull’eccellenza delle prestazioni termiche, ottenute combinando progettazione basata su ingegneria di altissimo livello e innovazione pratica per offrire prestazioni affidabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Brett Buren, PR Cooler Master
Brett_Buren@coolermaster.com

Alessandro Delfino, PR Cooler Master per l’Europa
Alessandro@coolerrmaster.eu



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario