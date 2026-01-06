Giornale di Brescia
Cooler Master annuncia la nuova serie MasterFrame 360 nelle versioni Panorama, Stage Mirror e Stage LCD

Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato il lancio della serie MasterFrame 360, un nuova famiglia di custodie per PC progettata per creatori e appassionati che desiderano sia un build potente sia una piattaforma per esprimere il loro stile personale, diventando la loro “vetrina senza limiti”. Grazie a un’elevata capacità di raffreddamento e a una struttura espositiva a 360 gradi, la serie combina prestazioni e design.

In tutta la gamma, la piattaforma MasterFrame 360 offre agli assemblatori spazio per fino a dodici ventole da 120 mm oppure una combinazione di ventole da 120, 140 e 200 mm.

