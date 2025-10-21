Cooler Master amplia la propria eccellenza termica con la serie Hyper 212 3DHP e V4 Alpha 3DHP Black

Cooler Master, leader mondiale nel settore dei componenti per PC e delle soluzioni tecnologiche per il lifestyle, ha annunciato oggi la disponibilità della serie Hyper 212 3DHP e dei sistemi di raffreddamento ad aria V4 Alpha 3DHP Black. Entrambi utilizzano la tecnologia 3DHP brevettata da Cooler Master, l'ultima innovazione dell'azienda nel campo del raffreddamento.

The new air coolers from Cooler Master: the Hyper 212 3DHP series and the V4 Alpha 3DHP Black.

"Con 3DHP, andiamo oltre il conteggio dei tubi e ci concentriamo sul risultato", ha affermato Matteo Stracciari, direttore generale di Cooler Master EU. "Meno calore. Prestazioni più affidabili. Meno rumore. Più affidabilità sul lungo termine. Il tutto in strutture compatte a torre singola."

3DHP: Meno è meglio

