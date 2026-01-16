Giornale di Brescia
Coolbrook menzionata nel 2026 Global Cleantech 100

Coolbrook , società di tecnologia e ingegneria innovative con la missione di decarbonizzare importanti settori industriali come quello petrolchimico e chimico, del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio e del cemento, è stata menzionata nel 2026 Global Cleantech 100 del Cleantech Group. L'elenco annuale riconosce le aziende posizionate per fornire soluzioni pronte da commercializzare volte a promuovere un futuro globale più pulito e resiliente.

Il rapporto mette in evidenza gli innovatori che affrontano alcune delle sfide ambientali e infrastrutturali più urgenti al mondo. Il reportage gratuito introduce il lettore agli innovatori che portano avanti tecnologie rivoluzionarie e modelli commerciali che ci consentono di agire sulla crisi climatica e ambientale sempre più pressante.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Ruzbeh Gazdar, Senior Account Manager, GingerMay
Email: coolbrook@teamgingermay.com



