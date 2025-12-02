Con il 40% dei progetti di IA agentica destinati a non riuscire, una delle principali software house sostiene che la compliance è l’unico dominio in cui l’IA agentica prospererà
L’amministratore delegato di una delle principali software house al mondo nel settore della compliance, Ideagen , oggi (2 dicembre 2025) ha affermato che tale settore è l’unico in cui l’IA autonoma avrà successo – nonostante la società di analisi tecnologica Gartner® avverta che “… oltre il 40% dei progetti di AI agentica sarà cancellato entro la fine del 2027”.
Ben Dorks, Ideagen CEO
Intervenendo in occasione del lancio della piattaforma di IA agentica Ideagen Mazlan, Ben Dorks si è così espresso: “L’IA autonoma avrà successo nel dominio della compliance perché l’insuccesso è misurabile, la posta in gioco è elevata e i risultati sono binari”.
