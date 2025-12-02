Giornale di Brescia
Con il 40% dei progetti di IA agentica destinati a non riuscire, una delle principali software house sostiene che la compliance è l’unico dominio in cui l’IA agentica prospererà

L’amministratore delegato di una delle principali software house al mondo nel settore della compliance, Ideagen , oggi (2 dicembre 2025) ha affermato che tale settore è l’unico in cui l’IA autonoma avrà successo – nonostante la società di analisi tecnologica Gartner® avverta che “… oltre il 40% dei progetti di AI agentica sarà cancellato entro la fine del 2027”.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251201281124/it/

Ben Dorks, Ideagen CEO

Intervenendo in occasione del lancio della piattaforma di IA agentica Ideagen Mazlan, Ben Dorks si è così espresso: “L’IA autonoma avrà successo nel dominio della compliance perché l’insuccesso è misurabile, la posta in gioco è elevata e i risultati sono binari”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni contattare:

Rebecca Watson
Direttrice comunicazioni aziendali
Rebecca.Watson@ideagen.com

Sam Lloyd
Manager comunicazioni aziendali
Sam.Lloyd@ideagen.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

